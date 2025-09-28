Castelfranco corsa fatale | 27enne muore l’amico è gravissimo

Un violento schianto avvenuto nella notte a Castelfranco Veneto ha spezzato la vita di un giovane di 27 anni e ridotto in condizioni critiche un trentasettenne, quando la loro auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Impatto devastante lungo la provinciale trevigiana La corsa della Ford Fusion è terminata in località Sant’Andrea Oltre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

