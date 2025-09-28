Castelfranco corsa fatale | 27enne muore l’amico è gravissimo

Sbircialanotizia.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un violento schianto avvenuto nella notte a Castelfranco Veneto ha spezzato la vita di un giovane di 27 anni e ridotto in condizioni critiche un trentasettenne, quando la loro auto è finita fuori strada e si è ribaltata. Impatto devastante lungo la provinciale trevigiana La corsa della Ford Fusion è terminata in località Sant’Andrea Oltre . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

castelfranco corsa fatale 27enne muore l8217amico 232 gravissimo

© Sbircialanotizia.it - Castelfranco, corsa fatale: 27enne muore, l’amico è gravissimo

In questa notizia si parla di: castelfranco - corsa

castelfranco corsa fatale 27enneCastelfranco, fuggono dai carabinieri e si schiantano: muore un giovane. Il cugino, che guidava senza patente, è grave - Poi l’auto è finita contro un palo. Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Castelfranco Corsa Fatale 27enne