Cassino misterioso ferimento in piena notte | 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni

Frosinonetoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Notte di tensione a Cassino, dove un giovane è stato ritrovato ferito e privo di sensi in piazza Labriola, intorno alle ore 02:00.La richiesta d’aiuto è partita da alcuni passanti che hanno notato il corpo a terra. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato il giovane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: cassino - misterioso

Cassino, misterioso ferimento in piena notte: 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni

Cerca Video su questo argomento: Cassino Misterioso Ferimento Piena