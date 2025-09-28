Cassino misterioso ferimento in piena notte | 23enne trasportato a Roma in gravi condizioni
Notte di tensione a Cassino, dove un giovane è stato ritrovato ferito e privo di sensi in piazza Labriola, intorno alle ore 02:00.La richiesta d’aiuto è partita da alcuni passanti che hanno notato il corpo a terra. I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno stabilizzato il giovane. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
