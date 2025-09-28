Caso Garlasco soldi per gli avvocati e le date che non tornano | i Sempio si difendono

(Adnkronos) – Un pizzino, contatti "opachi", chat 'dimenticate' e movimenti bancari. Quattro punti robusti come pilastri per la Procura di Brescia, che la famiglia di Andrea Sempio prova a sbriciolare tra documenti e interventi tv. Una difesa da non indagati sebbene la logica li vedrebbe come presunti corruttori: l'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: caso - garlasco

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Caso Garlasco, torna il dna di Stasi sulla scena: è battaglia sulla cannuccia dell’Estathé

Quanto guadagna Roberta Bruzzone col caso Garlasco, si scoprono le vere cifre

#ignotox Caso Garlasco, il nuovo ruolo di Venditti al Casinò di Campione: parla il sindaco - X Vai su X

Nel caso Garlasco, lungo 18 anni, l’ultimo colpo di scena stamattina all’alba quando sono scattate una serie di perquisizioni che hanno coinvolto 9 persone. Tra gli indagati l’ex procuratore di Pavia Venditti che archiviò la posizione di Sempio Ora a #Quartogr - facebook.com Vai su Facebook

Caso Garlasco, soldi per avvocati e date che non tornano: i Sempio si difendono - Quattro punti robusti come pilastri per la Procura di Brescia, che la famiglia di Andrea Sempio prova a sbriciolare ... msn.com scrive

Delitto di Garlasco/ Lovati: “Non ho preso soldi in nero dai Sempio: sono sotto processo? Sono stufo” - L'avvocato Massimo Lovati ieri a Quarto Grado per parlare delle ultime novità riguardanti il caso di Garlasco: scopriamo che cosa ha detto ... Segnala ilsussidiario.net