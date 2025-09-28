Caso Garlasco il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è valido

AGI - Sarebbe valido il  DNA  trovato sotto le  unghie  di  Chiara Poggi, la giovane uccisa a  Garlasco  nel 2007. A lanciare la notizia è  La Repubblica, in base alle parole del  genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia della vittima. Nuove indagini e profili genetici. È un  punto centrale  della  nuova indagine  che si è aperta sul caso. Per i  pm, i loro  consulenti  e la  difesa di Alberto Stasi, infatti, uno dei due  profili genetici  presenti sulle  unghie di Chiara  è riconducibile ad  Andrea Sempio, unico indagato (in concorso) nella nuova inchiesta.     Affidabilità del materiale genetico. 🔗 Leggi su Agi.it

Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è utilizzabile, verso il confronto con quello di Sempio - Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi a Garlasco potrà essere utilizzato e confrontato con quello di Andrea Sempio nell'ultimo incidente probatorio ... Riporta virgilio.it

caso garlasco dna sottoGarlasco, il colpo di scena: "Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido" - Il nuovo incidente probatorio sul caso di Garlasco riapre la discussione: il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi sarà analizzato e confrontato, mentre intorno all’inchiesta emergono nuove ombre e ... Si legge su news.fidelityhouse.eu

