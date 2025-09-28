Caso Garlasco il dna sotto le unghie di Chiara Poggi è valido

AGI - Sarebbe valido il DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco nel 2007. A lanciare la notizia è La Repubblica, in base alle parole del genetista Marzio Capra, storico consulente della famiglia della vittima. Nuove indagini e profili genetici. È un punto centrale della nuova indagine che si è aperta sul caso. Per i pm, i loro consulenti e la difesa di Alberto Stasi, infatti, uno dei due profili genetici presenti sulle unghie di Chiara è riconducibile ad Andrea Sempio, unico indagato (in concorso) nella nuova inchiesta. Affidabilità del materiale genetico. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Caso Garlasco, il dna sotto le unghie di Chiara Poggi "è valido"

In questa notizia si parla di: caso - garlasco

Caso Garlasco, Ultime News: Chiara Poggi E’ Stata Seviziata!

Filorosso, le vacanze degli italiani e il caso Garlasco nella puntata di stasera

Caso Garlasco, si laureò alla Bocconi con 110 e lode mentre era indagato: cosa fa oggi Alberto Stasi

Caso Garlasco, il dna sulle unghie di Chiara sarebbe valido. Il genetista dei Poggi: "Faremo tutti gli eventuali confronti" #ANSA https://ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/09/28/caso-garlasco-il-dna-sulle-unghie-di-chiara-sarebbe-valido_e7a1d45f-3061-4081-83 - X Vai su X

Tg2. . Il caso #Garlasco. “Offeso come uomo e come magistrato. Non meritavo quello che mi sta accadendo", così l'ex procuratore aggiunto #Venditti, indagato dalla procura di #Brescia per corruzione in atti giudiziari - facebook.com Vai su Facebook

Garlasco, il Dna sotto le unghie di Chiara Poggi è utilizzabile, verso il confronto con quello di Sempio - Il Dna trovato sotto le unghie di Chiara Poggi a Garlasco potrà essere utilizzato e confrontato con quello di Andrea Sempio nell'ultimo incidente probatorio ... Riporta virgilio.it

Garlasco, il colpo di scena: "Il dna sulle unghie di Chiara Poggi è valido" - Il nuovo incidente probatorio sul caso di Garlasco riapre la discussione: il dna trovato sulle unghie di Chiara Poggi sarà analizzato e confrontato, mentre intorno all’inchiesta emergono nuove ombre e ... Si legge su news.fidelityhouse.eu