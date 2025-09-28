Caso di Dengue a Torgiano | scatta la disinfestazione
TORGIANO – Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (Sisp) della Usl Umbria 1 ha ricevuto una segnalazione di positività agli anticorpi per virus Dengue in una persona residente nel comune di Torgiano, rientrata da un viaggio all’estero in una zona endemica per la malattia. Questo è il terzo caso di Dengue (tutti da importazione) registrato nel 2025 nel territorio di competenza dell’Usl Umbria 1. Si sottolinea che la febbre Dengue è una malattia virale veicolata dalle zanzare del genere Aedes (zanzara tigre) e tale infezione può trasmettersi, a differenza della malattia da West Nile, dall’uomo infetto alla zanzara che, a sua volta, può contagiare altre persone. 🔗 Leggi su Lanazione.it
