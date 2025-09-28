La Juve deve fare i conti con un problema di non poco conto in attacco: il caso David e le prospettive per il reparto La scorsa estate ha cambiato davvero tanto le cose per l’attacco a disposizione di Igor Tudor. Il tecnico croato aveva necessità di nuovi interpreti per migliorare il reparto offensivo, e alla fine i colpi sono arrivati e non sono stati per nulla di poco tempo. La Juve ha battuto un’ampia concorrenza per portare Jonathan David a Torino. E non si è per nulla accontentata: nonostante la mancata partenza di Dusan Vlahovic, sono arrivati investimenti importanti anche per Zhegrova, Conceicao e soprattutto Openda. 🔗 Leggi su Rompipallone.it

© Rompipallone.it - Caso David, la Juve corre ai ripari: nuovo bomber dal Portogallo