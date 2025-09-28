C’è finalmente un altro piccolo passo concreto verso l’agognata realizzazione della nuova caserma dei vigili del fuoco in via Bel Poggio. Dopo anni di rinvii, cambi di rotta e vicende giudiziarie, il Comune ha annunciato che nella prima metà di ottobre sarà pubblicata la gara aperta per la progettazione dell’opera. La procedura, basata sul criterio qualitàprezzo, resterà attiva per 30 giorni e dovrebbe concludersi entro due-tre mesi. Il quadro tecnico economico complessivo ammonta a 5,2 milioni di euro, di cui 4 milioni e 720mila finanziati dal ministero dell’Interno e circa 500mila a carico del Municipio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Caserma dei pompieri. Qualcosa si muove: "Gara per il progetto entro metà ottobre"