Quirini evita il ko, granata agganciati in vetta dal Benevento. La Salernitana si salva in extremis a Casarano. Un 2-2 maturato al termine di una gara intensa e ricca di emozioni, che costa ai granata l’aggancio in vetta da parte del Benevento a una settimana dal derby con la Cavese. Difesa in bambola dopo il vantaggio iniziale. I campani erano partiti bene: Ferrari dal dischetto, per fallo su Anastasio, aveva portato in vantaggio i suoi al 10’, ma Malcore ha ristabilito la parità al 31’ sfruttando un dormita dell’esterno che si è fatto superare in voltata da Cajazzo. A inizio ripresa Millico ha gelato i granata con un gran diagonale dopo un’altra dormita difensiva, ma nel recupero la zampata aerea di Quirini ha fissato il risultato sul 2-2. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Casarano-Salernitana 2-2, le pagelle dei granata: Donnarumma monumentale, Quirini eroe allo scadere