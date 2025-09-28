Presentazione ‘in casa’ per Anna Graziani e Alessandro Del Dotto, che ieri mattina hanno illustrato e parlato della loro candidatura al consiglio regionale nella sede del PD di Camaiore nel centro storico. Assessora a sociale e sanità la Graziani, figlia d’arte del compianto Senatore Pierino, e ex sindaco per dieci anni Del Dotto, che l’aveva scelta accanto a sé nella sua giunta di centro sinistra. Adesso entrambi corrono per le regionali del prossimo ottobre con entusiasmo forti di esperienze in Versilia e pronti a portarle ed ampliarle in un territorio e vortice più vasto. "Questa mattina abbiamo brindato insieme, nella sede del PD di Camaiore, con i colleghi candidati al Consiglio regionale - ha detto Graziani - È stato un momento semplice ma importante che testimonia l’impegno di tutti noi per lavorare uniti: perché solo con una visione che metta in rete i territori possiamo garantire servizi equi e vicini ai cittadini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Casa e sanità centrali per Graziani e Del Dotto