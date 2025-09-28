Casa Bianca Netanyahu incontra Trump sulle proposte di pace Ma Gaza resta un’incognita

Quando Benjamin Netanyahu lunedì si siederà alla Casa Bianca per un incontro speciale con Donald Trump, il piano del presidente americano per porre fine al conflitto a Gaza sarà "alto in agenda", secondo un funzionario dell'amministrazione statunitense informato sulle priorità dell'incontro. Trump punta a segnare l'anniversario dei due anni dall'attacco del 7 ottobre 2023 con un successo diplomatico, utile a rafforzare il racconto di una presidenza votata alla pace e, in prospettiva, al pallino del Premio Nobel. I punti del piano americano Il progetto dell'amministrazione Trump prevede 21 punti chiave.

