Casa Bianca Netanyahu incontra Trump sulle proposte di pace Ma Gaza resta un’incognita

Formiche.net | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando Benjamin Netanyahu lunedì si siederà alla Casa Bianca per un incontro speciale con Donald Trump, il piano del presidente americano per porre fine al conflitto a Gaza sarà “alto in agenda”, secondo un funzionario dell’amministrazione statunitense informato sulle priorità dell’incontro. Trump punta a segnare l’anniversario dei due anni dall’attacco del 7 ottobre 2023 con un successo diplomatico, utile a rafforzare il racconto di una presidenza votata alla pace e, in prospettiva, al pallino del Premio Nobel. I punti del piano americano Il progetto dell’amministrazione Trump prevede 21 punti chiave. 🔗 Leggi su Formiche.net

casa bianca netanyahu incontra trump sulle proposte di pace ma gaza resta un8217incognita

© Formiche.net - Casa Bianca, Netanyahu incontra Trump sulle proposte di pace. Ma Gaza resta un’incognita

In questa notizia si parla di: casa - bianca

Casa Bianca, terminato il secondo incontro Trump-Netanyahu: è durato poco più di un'ora

Trump pronto a rinviare i dazi al 1° agosto, le prime lettere dalla Casa Bianca: ecco le tariffe e quali sono i primi Paesi colpiti

Portavoce Casa Bianca: Trump è in ottima salute. Ha insufficienza venosa cronica alle gambe

casa bianca netanyahu incontraMedia, Casa Bianca frustrata da Netanyahu dopo i raid in Qatar. Atteso un incontro tra Trump e Al Thani - Media, secondo una fonte lo staff di Trump alla Casa Bianca è sempre più frustrato da Netanyahu dopo i raid di Doha ... Come scrive msn.com

Netanyahu incontra Rubio e trova il sostegno Usa. L’ira dei Paesi del Golfo - È con queste parole che Benjamin Netanyahu ha definito l’alleanza tra Israele e Stati Uniti. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Casa Bianca Netanyahu Incontra