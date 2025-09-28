Cartonati al posto dei candidati Giani e Tomasi snobbano il confronto
Al tavolo due cartonati affiancano Antonella Bundu. Quello che doveva essere un confronto a sei occhi tra i tre concorrenti alla presidenza della Regione, si è infatti trasformato in una tribuna elettorale monoposto per la candidata di Toscana Rossa. A dare forfait al confronto organizzato dall’associazione Apuane Libere ieri pomeriggio a Palazzo Ducale - per parlare proprio del futuro del territorio montuoso - sia l’attuale governatore Eugenio Giani (dal quale i promotori non avrebbero mai ricevuto risposta), sia l’avversario di centrodestra Alessandro Tomasi, che avrebbe disdetto l’appuntamento solo due giorni fa. 🔗 Leggi su Lanazione.it
