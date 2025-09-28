Carrarese A Empoli senza Hasa e Illanes In difesa ballottaggio tra Salamon e Oliana

Illanes ed Hasa non ce la fanno. La Carrarese parte per Empoli quest’oggi senza i due giocatori che a questo punto il tecnico salentino proverà a recuperare mercoledì sera nella gara interna contro il Modena. La Carrarese, comunque, quest’anno ha una rosa ancor più profonda che le permette di far fronte anche a qualche assenza pesante. A questo punto può scattare il toto formazione con Salamon che potrebbe avere un’altra chance per tenere le redini della difesa dopo l’esordio non convincente contro l’ Avellino. L’esperto centrale polacco ha una struttura importante ed è logico che abbia bisogno di un periodo di rodaggio prima di trovare la miglior condizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

