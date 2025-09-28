Carovita la prima paura per 4 italiani su 10 Liste d’attesa e tasse tra le emergenze più sentite

La fotografia che emerge da un nuovo sondaggio sulla percezione sociale ed economica degli italiani racconta di un Paese che vive stretto in una morsa fatta di rincari, incertezze e attese infinite. Quattro cittadini su dieci indicano il carovita come il principale motivo di ansia quotidiana, un timore che si affianca a quello per la salute e per l’accesso ai servizi, mentre le tasse e i costi fissi continuano a erodere la fiducia nel futuro. Il dato più eloquente riguarda l’andamento della condizione economica negli ultimi due anni: solo il 6,6% dichiara di aver visto un miglioramento, mentre il 37,4% parla di un netto peggioramento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

