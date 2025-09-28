Carolina del Nord spari da una barca sul lungomare fa vittime e feriti | le immagini

Una sparatoria in un bar sul lungomare di Southport, Carolina del Nord, ha causato almeno tre morti e otto feriti. Le autorità riferiscono che l’incidente è avvenuto sabato sera, quando qualcuno ha sparato da una barca contro la folla nella storica città portuale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carolina del Nord, spari da una barca sul lungomare fa vittime e feriti: le immagini

E' successo a Southport, Carolina del Nord. Il sospettato è un ex veterano dei Marines con problemi mentali. Vai su X

