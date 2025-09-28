Carlo Sassi morto a 95 anni il papà della moviola in tv

Lapresse.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto a 95 anni Carlo Sassi. Nato a Milano il 1 ottobre 1929, volto noto della della ‘Domenica Sportiva’ e successivamente di ‘Quelli che il calcio’ per aver ‘portato’ la moviola in tv con analisi e replay degli episodi arbitrali più discussi. Originariamente tifoso dell’ Inter, è divenuto col tempo un sostenitore della Cremonese per l’amicizia con lo storico presidente grigiorosso Domenico Luzzara. La Rai “esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della ‘Domenica Sportiva’. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione – il ricordo dell’emittente pubblica – Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

carlo sassi morto a 95 anni il pap224 della moviola in tv

© Lapresse.it - Carlo Sassi, morto a 95 anni il “papà” della moviola in tv

In questa notizia si parla di: carlo - sassi

È morto Carlo Sassi: portò la moviola nelle case degli italiani. Aveva 95 anni

È morto Carlo Sassi: inventò la moviola dimostrando che un gol di Rivera non era gol. E quello di Turone non era gol

Addio a Carlo Sassi, il giornalista che portò in Italia la Moviola: aveva 95 anni

carlo sassi morto 95Morto Carlo Sassi, il giornalista della moviola: aveva 95 anni - Volto storico della Domenica Sportiva aveva introdotto la revisione al rallenty degli episodi controversi della giornata calcistica ... Si legge su quotidiano.net

carlo sassi morto 95Morto Carlo Sassi, il papà della moviola e volto noto di La Domenica Sportiva e Quelli che il calcio - Addio a Carlo Sassi, il giornalista che introdusse la moviola e cambiò per sempre il modo di raccontare il calcio in TV ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Carlo Sassi Morto 95