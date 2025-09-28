Carlo Sassi morto a 95 anni il papà della moviola in tv
Lutto nel mondo del giornalismo. E’ morto a 95 anni Carlo Sassi. Nato a Milano il 1 ottobre 1929, volto noto della della ‘Domenica Sportiva’ e successivamente di ‘Quelli che il calcio’ per aver ‘portato’ la moviola in tv con analisi e replay degli episodi arbitrali più discussi. Originariamente tifoso dell’ Inter, è divenuto col tempo un sostenitore della Cremonese per l’amicizia con lo storico presidente grigiorosso Domenico Luzzara. La Rai “esprime profondo cordoglio per la scomparsa di Carlo Sassi, giornalista e storico volto della ‘Domenica Sportiva’. Pioniere dell’uso della moviola, introdotta nel 1967, ha cambiato il modo di raccontare il calcio e lo sport in televisione – il ricordo dell’emittente pubblica – Con rigore e passione ha accompagnato per decenni i telespettatori, lasciando un segno indelebile nella storia del giornalismo sportivo italiano”. 🔗 Leggi su Lapresse.it
