Carlo Sassi l’uomo della domenica sera ma anche del lunedì | perché la sua moviola ha cambiato il costume italiano
È stato il nonno del Var, il padre della moviola: Carlo Sassi, scomparso tre giorni prima del novantaseiesimo compleanno, milanese, ha segnato non solo la storia del calcio, ma anche quella del costume italiano. In un paese dove il tifo predomina sulla sportività, la faziosità sull’equilibrio e il complottismo scorre nelle vene di milioni di persone, la moviola è stata la regina delle discussioni nei bar. Da quel 22 ottobre 1967, in cui Sassi introdusse questa “ diavoleria ” che riproduceva l’azione, scomponendola in diverse sequenze e sfruttando l’arma del “ ralenti ”, il calcio non è stato più lo stesso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
