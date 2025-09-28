Carlo Sassi e il gol di Turone la sentenza sul re dei ‘casi da moviola’

(Adnkronos) – Il gol di Turone in Juve-Roma era buono o no? Carlo Sassi, morto oggi all'età di 95 anni, è stato a lungo una colonna della Domenica Sportiva con la sua moviola, che ogni domenica sera ha analizzato i casi controversi delle partite di Serie A: gol annullati, gol concessi, rigori fischiati o negati. . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

È morto Carlo Sassi: portò la moviola nelle case degli italiani. Aveva 95 anni

È morto Carlo Sassi: inventò la moviola dimostrando che un gol di Rivera non era gol. E quello di Turone non era gol

Addio a Carlo Sassi, il giornalista che portò in Italia la Moviola: aveva 95 anni

È scomparso Carlo Sassi, giornalista Rai e volto del mondo sportivo, avrebbe compiuto 96 anni mercoledì prossimo. Appassionato di calcio e gran tifoso della Cremonese, Sassi lavorò dal 1960 alla Domenica Sportiva, dove rimase per oltre 30 anni.

