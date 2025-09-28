Carla Signoris | Un tradimento si perdona solo se ne vale la pena Vorrei che mio marito prendesse il mio cognome come abbiamo fatto con i nostri figli
Su Rai1 interpreta una donna di 60 anni che si dà una seconda possibilità: nella vita combatte con la paura dell'abbandono e con i giornali che non riescono a non mettere il nome Crozza nei titoli delle sue interviste. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
In questa notizia si parla di: carla - signoris
Carla Signoris: «Quando ho conosciuto Maurizio Crozza ho subito capito che sarebbe stato “per sempre” (però bisogna lavorarci)»
“Senza l’amore non riesco a stare, con Crozza mi son detta ‘ci passerò tutta la vita’”: Carla Signoris parla del marito, dei figli e del ‘salame’
Balene - Amiche per sempre: la nuova serie con Carla Signoris e Veronica Pivetti dal 21 settembre su Rai 1
Chi comincia? Evelina e Milla, amiche a prova di infrazione. Leggi le interviste a Carla Signoris e Veronica Pivetti sul #RadiocorriereTv https://bit.ly/463vyxg #Balene - Amiche per sempre questa sera alle 21.30 su #Rai1. - facebook.com Vai su Facebook
A "La Confessione" ospiti Stefano Massini e Carla Signoris #PeterGomez - X Vai su X
Carla Signoris e Veronica Pivetti sono le due protagoniste della fiction “Balene” - Amiche per sempre", la nuova serie in quattro serate al via su Rai1 dal 21 settembre. Riporta sorrisi.com