Carla Bolzoni attraversa per solidarietà lo Stretto di Messina | E ho iniziato a nuotare a 40 anni

Carla Bolzoni attraversa per solidarietà lo Stretto di Messina
Cremosano (Cremona), 28 settembre 2025 - “Ho iniziato a nuotare tardi, alla piscina di Crema dove, a 40 anni, ho partecipato a un corso di nuoto e mai avrei pensato di fare quello che ho fatto”. Carla Bolzoni, 54enne psicoterapeuta di Cremosano con studio a Crema racconta la sua piccola, grande impresa. Mercoledì ha attraversato lo Stretto di Messina a nuoto. L’ha fatto per vincere una sfida con sé stessa e per solidarietà con il gruppo “Oltre le onde”, associazione di Codogno che si occupa di sostenere la società di Gastroenterologia, di mettere a disposizione case famiglia per i parenti delle persone ricoverate lontano dalla loro residenza, di aiutare chi ne ha bisogno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
