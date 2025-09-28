Carica Il Progresso è in cerca di risposte
E’ atteso da una trasferta proibitiva il Sasso Marconi di Franco Farneti. Alle 15, i gialloblù faranno visita alla Pro Palazzolo, con l’obiettivo, tutt’altro che semplice, di fare ritorno in terra bolognese con un risultato positivo. La classifica non deve ingannare: nonostante il magro bottino di due punti, la formazione bresciana può contare su una rosa di assoluto valore tant’è che, ai nastri di partenza, veniva indicata dagli addetti ai lavori come una delle favorite per la vittoria finale assieme alle due nobili decadute Pistoiese e Piacenza e al Desenzano. Contrariamente ai pronostici, il Pro Palazzolo è partito con il freno a mano tirato, con la sconfitta maturata in settimana sul campo dell’Imolese che ha probabilmente rappresentato l’apice di queste inaspettate difficoltà. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
