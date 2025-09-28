Carburanti prezzi medi di oggi 28 settembre | regioni e autostrade dati MIMIT alle 8
Dati ufficiali MIMIT aggiornati alle 8:00 e pubblicati dal Ministero a partire dalle 8:30. Valori espressi in €litro; metano in €kg. Il quadro di oggi, 28 settembre Sulla rete stradale la fotografia delle 8 dice questo: benzina 1,713 €l, gasolio 1,649 €l. A seguire, gpl 0,699 €l e metano 1,414 €kg. Numeri puliti, riferiti alle . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
In questa notizia si parla di: carburanti - prezzi
