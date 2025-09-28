Capuano non ha dubbi | Il risultato maturato tra Juve e Atalanta ci ha confermato una costante nell’inizio di stagione dei bianconeri
Capuaa così dopo Juve Atalanta: i bianconeri divertono e creano tanto, ma concedono troppo e si affidano alle rimonte. Un pareggio che è la fotografia perfetta della Juve di Igor Tudor: una squadra capace di entusiasmare e creare tantissimo, ma anche fragile e costretta ancora una volta a inseguire. È questa la lucida analisi del giornalista Giovanni Capuano, che attraverso il suo profilo X ha commentato in due momenti diversi la prestazione dei bianconeri contro l’ Atalanta. Capuano Juve: pregi e difetti di una squadra a due facce. Già al termine del primo tempo, Capuano aveva individuato i tratti distintivi, nel bene e nel male, della squadra bianconera, che rispecchiavano l’andamento della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
In questa notizia si parla di: capuano - dubbi
Vlahovic Saelemaekers, Capuano non ha dubbi sul possibile scambio: «Ci guadagnerebbe in maniera clamorosa quel club». Il commento
Ternana sul campo della capolista Ravenna con Capuano e Ferrante - facebook.com Vai su Facebook
Tocco di mano di #Anton ? Il commento di Capuano - X Vai su X
Capuano non ha dubbi: "A occhio c'era un rigore netto per la Juventus" - Il giornalista Giovanni Capuano ha commentato, sul suo account X ufficiale, l’episodio del tocco di mano di Anton nel match tra la Juventus e il Borussia Dortmund. Riporta tuttojuve.com
Capuano: "Juventus non all'altezza della Champions, scelte discutibili di Tudor. Carattere enorme e Yildiz... - 4 della Juventus in Champions League: "Il risultato è folle (4- Si legge su tuttojuve.com