Capri irregolarità in una struttura ricettiva | gestore denunciato e sanzioni amministrative
Polizia in azione a Capri: la struttura non era registrata, mancava di autorizzazioni e non rispettava le norme di sicurezza.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli volti a contrastare le irregolarità delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Capri, hanno effettuato un controllo ad una struttura ricettiva nel comune di Capri, nel corso del quale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, per omessa comunicazione dell’avvenuta ospitalità, il gestore della struttura, che esercitava l’attività in assenza del portale alloggiati Web. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: capri - irregolarit
Girato a Capri il video del nuovo singolo di Leo Gassmann “Yamamai” in coppia con la fidanzata Arianna Di Claudio (Roberta Stoppa in “Champagne”) - facebook.com Vai su Facebook
Denunciato gestore di struttura ricettiva irregolare: la scoperta a Capri - Gli agenti del commissariato isolano hanno denunciato il gestore di un’attività per omessa comunicazione degli ospiti, dato che non utilizzava il ... Scrive napolitoday.it
Struttura ricettiva abusiva a Capri, denunciato il titolare - Nella giornata di ieri, gli agenti del commissariato di Capri, hanno effettuato un controllo ad una struttura ricettiva nel Comune dell’isola, nel corso del quale hanno deferito all’Autorità ... Lo riporta sorrentopress.it