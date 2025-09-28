Capri irregolarità in una struttura ricettiva | gestore denunciato e sanzioni amministrative

Polizia in azione a Capri: la struttura non era registrata, mancava di autorizzazioni e non rispettava le norme di sicurezza.. Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli volti a contrastare le irregolarità delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere. Nella giornata di ieri, gli agenti del Commissariato di Capri, hanno effettuato un controllo ad una struttura ricettiva nel comune di Capri, nel corso del quale hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, per omessa comunicazione dell’avvenuta ospitalità, il gestore della struttura, che esercitava l’attività in assenza del portale alloggiati Web. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it