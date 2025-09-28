Capra semina il panico in strada | il video postato su Facebook diventa virale

Una capra in libertà ha seminato il panico a Palma di Montechiaro, correndo tra le auto e i passanti. La scena, ripresa con i cellulari e diffusa sui social, è diventata in poche ore virale.Alcuni cittadini hanno provato a bloccare l’animale, temendo che potesse urtare i veicoli in transito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it