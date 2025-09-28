Capra semina il panico in strada | il video postato su Facebook diventa virale
Una capra in libertà ha seminato il panico a Palma di Montechiaro, correndo tra le auto e i passanti. La scena, ripresa con i cellulari e diffusa sui social, è diventata in poche ore virale.Alcuni cittadini hanno provato a bloccare l’animale, temendo che potesse urtare i veicoli in transito. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: capra - semina
I “muscolai” sono chiamati anche “contadini del mare”, perché la semina dei muscoli richiama quella che si fa in agricoltura, così come la successiva raccolta dei frutti di mare - facebook.com Vai su Facebook
Giro d’Italia, una capra semina il caos tra i ciclisti: gruppo sfiorato, evitata la caduta - Nel video si vede la capretta impaurita saltellare da un lato all'altro della strada, costringendo le biciclette a frenare e sterzare Viaggiavano a una velocità di 60 Km/h, quando all'improvviso una ... Lo riporta leggo.it
Giro d’Italia, una capra semina il caos tra i ciclisti: il gruppo sfiorato durante il passaggio a 60 km all'ora. Cos'è successo - Viaggiavano a una velocità di 60 Km/h, quando all'improvviso una capra fuggita dal gregge ha tagliato la strada al gruppo dei ciclisti del Giro d'Italia. Si legge su ilgazzettino.it