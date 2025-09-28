Capolavoro Pogacar in Ruanda è bis mondiale
Lo sloveno se ne va ai -104 km, argento per Evenepoel, sesto Ciccone KIGALI (RUANDA) - Tadej Pogacar è, per la seconda volta consecutiva, campione del mondo di ciclismo. Nella prova in linea della rassegna iridata di Kigali, in Ruanda, lo sloveno ha confezionato l'ennesima impresa partendo a 104 chi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: capolavoro - pogacar
Evenepoel firma il suo terzo capolavoro iridato nella crono volando a 48.9 km/h. Pogacar demolito: lo sloveno incassa una scoppola gigantesca. Ecco le pagelle di Pier Augusto Stagi! #Ciclismo #Mondiale2025 https://tuttobiciweb.it/article/1758471258… Vai su X
Mentre Lorenzo Finn firmava il suo capolavoro andando a conquistare il mondiale Under 23, a Kigali si svolgeva la conferenza stampa di Remco Evenepoel. - facebook.com Vai su Facebook
Capolavoro Pogacar, in Ruanda è bis mondiale - KIGALI (RUANDA) (ITALPRESS) – Tadej Pogacar è, per la seconda volta consecutiva, campione del mondo di ciclismo. Scrive italpress.com
Mondiali ciclismo: Pogacar si conferma Campione del Mondo, altro capolavoro in Ruanda - Il fenomeno sloveno si ripete a un anno di distanza dall’oro conquistato in Svizzera. Scrive msn.com