Capitale della Cultura 2028 Barone Lega | Due candidature nello stesso territorio? Segnale di disordine istituzionale

Anteprima24.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti “ La doppia candidatura proveniente dallo stesso ambito provinciale – Benevento e la Città Caudina – al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2028  è la prova lampante di un fallimento politico e istituzionale. Manca completamente una regia comune, un coordinamento, una visione strategica d’insieme”. Così  Luigi Barone, responsabile Enti Locali della Lega Salvini Premier in Campania, commenta la gestione della fase di presentazione delle candidature.   “Nel resto d’Italia – sottolinea Barone – s i è seguita una logica di condivisione e coesione: tre candidature nel Lazio, tre in Toscana, una in Sicilia, Lombardia ed Emilia-Romagna. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

