Capaccio Paestum 27enne trovato morto in piscina

Il corpo senza vita di un uomo di 27 anni, dipendente di un hotel, è stato rinvenuto nella mattinata di oggi all'interno della piscina della struttura ricettiva in cui lavorava a Capaccio Paestum, in località Laura. L'uomo è stato trovato nudo in acqua da altri dipendenti. Sul posto sono. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

