Capaccio-Paestum 27enne morto in piscina | mistero sulle cause
Tempo di lettura: < 1 minuto Non sono ancora note le cause della morte di un ragazzo ventisettenne di origini ucraine ma adottato da una famiglia italiana, il cui corpo privo di vita è stato ritrovato questa mattina nella piscina di un albergo, in località Laura a Capaccio Paestum. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, e della Compagnia di Agropoli, guidata dal capitano Giuseppe Colella. La Procura di Salerno ha aperto un’inchiesta per risalire alle cause della morte. La prima analisi sarà effettuata sul corpo della vittima con un’indagine esterna da parte del medico legale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
