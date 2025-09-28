Caos Ostetricia e Cardiochirurgia al Ruggi Polichetti Udc | Sospendere subito gli incarichi

Criticità organizzative e carenza di personale nei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Cardiochirurgia dell'ospedale Ruggi. A lanciare l'allarme è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell'Udc, che chiede la "sospensione immediata degli incarichi e l'avvio urgente di.

