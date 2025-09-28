Caos Ostetricia e Cardiochirurgia al Ruggi Polichetti Udc | Sospendere subito gli incarichi
Criticità organizzative e carenza di personale nei reparti di Ostetricia, Ginecologia e Cardiochirurgia dell’ospedale Ruggi. A lanciare l'allarme è Mario Polichetti, responsabile nazionale del Dipartimento Salute dell’Udc, che chiede la "sospensione immediata degli incarichi e l’avvio urgente di. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: caos - ostetricia
Con il mondo intero che si interroga sulla possibile gravidanza delle gemelle Hensel, Fanpage.it ha contattato il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell’ospedale Gaslini. Dall’indagine è emerso un unico caso analogo documentato in letteratura, la - facebook.com Vai su Facebook
Salerno, ospedale Ruggi D'Aragona: caos assunzioni false - «Un nuovo caso di mala gestione amministrativa scuote l'Azienda ospedaliera universitaria 'San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona' di Salerno». Scrive ilmattino.it