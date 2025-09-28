Caos in Comune il sindaco Luca Salvetti | Cerchiamo di essere più umani comprendendo le fragilità
Sono stati momenti di ansia e paura, quelli vissuti all'interno del Comune di Livorno nella giornata di venerdì scorso, 26 settembre. Un uomo, infatti, armato di coltello, ha seminato il panico distruggendo teche e danneggiando espositori. Una situazione di tensione che ha comportato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Livorno, entra in Comune armato di coltello e semina il caos: distrutti pannelli e sala giunta occupata. FOTO e VIDEO
Caos a Livorno, 50enne entra in Comune armato di coltello: calmato dal sindaco - Attimi di paura oggi al Palazzo Comunale a Livorno dove un 50enne, armato di coltello, ha dato in escandescenze, danneggiando pannelli, uno storico blocco ...
Paura in Comune a Livorno: entra uomo armato di coltello e crea il caos. Il sindaco lo fa desistere - La persona, seguita dai servizi sociali, si sarebbe adirata per un mancato pagamento.