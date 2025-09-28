Caos e disordini nel quartiere Ferrovia | interviene la Polizia residenti esausti

Foggiatoday.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Caos e disordini nel tardo pomeriggio di oggi 28 settembre nel quartiere Ferrovia di Foggia, dove in via Monfalcone due donne hanno preso a calci e colpito con un arnese la serranda di un negozio etnico.La Polizia di Stato, a sirene spiegate, è immediatamente intervenuta con una pattuglia nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: caos - disordini

Carceri, il “virus” del caos: dopo Terni, disordini anche nell’istituto di Orvieto

Foggia, per le rapine al quartiere Ferrovia sono due gli arresti dei Carabinieri - Dovranno rispondere a vario titolo, di una rapina e di una tentata rapina. Scrive lagazzettadelmezzogiorno.it

Cambia faccia il quartiere Ferrovia: "Area verde e 150 appartamenti" - L’amministrazione comunale di Savignano ha destinato quattro milioni all’intervento. Come scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Caos Disordini Quartiere Ferrovia