Caos e disordini nel quartiere Ferrovia | interviene la Polizia residenti esausti

Caos e disordini nel tardo pomeriggio di oggi 28 settembre nel quartiere Ferrovia di Foggia, dove in via Monfalcone due donne hanno preso a calci e colpito con un arnese la serranda di un negozio etnico.La Polizia di Stato, a sirene spiegate, è immediatamente intervenuta con una pattuglia nel. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

