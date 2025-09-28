Cantieri aperti in città e nelle frazioni

Al via diversi cantieri nelle frazioni e nel capoluogo. "Sono iniziati gli interventi di manutenzione straordinaria sulla strada interna della frazione di Albacina – annunciano dall'amministrazione comunale -. Un'opera che nasce dal piano di ripristino dei danni causati dall'alluvione del 2022, con l'obiettivo di ristabilire la sicurezza e la fruibilità della viabilità. L'importo complessivo dei lavori è di 81mila euro". Nel frattempo sono partiti i lavori per il rifacimento della copertura nella sede della Protezione civile di Fabriano. "Un intervento – spiegano dal Comune - che nasce dal piano di ripristino dei danni causati dall'alluvione del 2022, con l'obiettivo di mettere in sicurezza la struttura e garantirne l'operatività in ogni condizione".

