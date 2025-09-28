Canottaggio l’otto misto conquista l’argento ai Mondiali Quarto posto per il doppio misto

Oasport.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiudono con la conquista di un’altra medaglia, questa volta d’argento, seppur in una specialità non olimpica, per l’ Italia i Mondiali 2025 di canottaggio e paracanottaggio, andati in scena a Shanghai, in Cina: l’ otto senior misto conquista la piazza d’onore, mentre si ferma ai piedi del podio il doppio misto, quarto. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE  Nell’ otto senior misto Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, conquistano la medaglia d’argento. Il titolo mondiale va alla Romania, che si impone in 5:34. 🔗 Leggi su Oasport.it

canottaggio l8217otto misto conquista l8217argento ai mondiali quarto posto per il doppio misto

© Oasport.it - Canottaggio, l’otto misto conquista l’argento ai Mondiali. Quarto posto per il doppio misto

In questa notizia si parla di: canottaggio - otto

Canottaggio, due ori ed otto podi complessivi per l’Italia agli Europei U23

Canottaggio, l’otto femminile azzurro sogna la finale mondiale a Shanghai

Canottaggio, l’otto senior maschile dell’Italia torna in finale ai Mondiali dopo sette anni!

Canottaggio: Gianmarco Matteoni conquista il titolo di campione italiano 2025 - In questa frase si può racchiudere tutta la stagione di Gianmarco Matteoni, fresco di primo posto e ... Riporta lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Canottaggio L8217otto Misto Conquista