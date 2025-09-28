Canottaggio l’otto misto conquista l’argento ai Mondiali Quarto posto per il doppio misto
Si chiudono con la conquista di un’altra medaglia, questa volta d’argento, seppur in una specialità non olimpica, per l’ Italia i Mondiali 2025 di canottaggio e paracanottaggio, andati in scena a Shanghai, in Cina: l’ otto senior misto conquista la piazza d’onore, mentre si ferma ai piedi del podio il doppio misto, quarto. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Nell’ otto senior misto Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con Alessandra Faella al timone, conquistano la medaglia d’argento. Il titolo mondiale va alla Romania, che si impone in 5:34. 🔗 Leggi su Oasport.it
