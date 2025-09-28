Canottaggio Italia d' argento nell' otto misto mondiale Fa meglio solo la Romania
Seconda medaglia per gli azzurri dopo l'oro nel quattro di coppia. Il bottino mondiale lascia ben sperare per Los Angeles 2028.
Canottaggio, Italia d'argento nell'otto misto mondiale. Fa meglio solo la Romania - Gli azzurri hanno chiuso al secondo posto la finale dell’otto misto, disciplina per la prima volta presente nel programma iridato. Come scrive gazzetta.it
Mondiali canottaggio a Shanghai: Italia d’oro nel quattro di coppia - Dopo l’argento olimpico di Parigi, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Luca Chiumento brillano a Shanghai. Come scrive sportal.it