Canottaggio Italia d’argento ai mondiali nell’otto misto

Roma, 28 set. (askanews) – A Shanghai, dove oggi era in corso l'ultima giornata dei Mondiali Assoluti, l'otto misto dell'Italia conquista la medaglia d'argento. Al traguardo Laura Meriano, Elisa Mondelli, Aisha Rocek, Alice Codato, Giacomo Gentili, Andrea Panizza, Nunzio Di Colandrea e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, sono preceduti all'arrivo soltanto della Romania dopo aver tenuto dietro corazzate del calibro di Nuova Zelanda, Stati Uniti, Olanda e Germania. Chiusura con il tempo finale di 5.39.58, a 5.12 dai rumeni. In questa specialità, introdotta nel 2025 da World Rowing all'interno del programma dei Mondiali, l'Italia mette in mostra grande carattere e affiatamento.