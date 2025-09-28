Canottaggio doppio misto ed otto misto approdano in finale ai Mondiali
L’ Italia supera le batterie in entrambe le specialità non olimpiche del doppio senior misto e dell’ otto senior misto nell’ultima giornata di gare ai Mondiali senior 2025 di canottaggio, in corso a Shanghai, in Cina: le imbarcazioni azzurre saranno in gara in Finale A nella mattinata italiana. CANOTTAGGIO. SPECIALITA’ NON OLIMPICHE Nel doppio senior misto Alice Gnatta e Niels Torre approdano alla Finale A grazie al miglior tempo di ripescaggio dopo il terzo posto nella prima batteria in 6.41.11 (terzo crono assoluto): gli azzurri sono quinti dopo 500 metri a 3.27 dalla Cina, mentre a metà gara confermano la posizione a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it
