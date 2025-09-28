L’uso di cannabis può influire sulla fertilità femminile, lo dimostrerebbe uno studio retrospettivo condotto da ricercatori canadesi. I risultati di questo approfondimento potrebbero segnare una svolta in fatto di gravidanze e maternità. (Notizie.com) Lo studio retrospettivo è stato condotto su pazienti sottoposte a fecondazione in vitro e a condurlo sono stati i ricercatori del Centro per la fertilità CReATe di Toronto ed è stato pubblicato su Nature Communications. Dunque l’uso di cannabis potrebbe sfavorire l’arrivo di futuri nascituri, ma perché? Dalla ricerca è stato verificato un aumento del tasso di maturazione degli ovociti oltre al numero degli embrioni con numero cromosomico errato. 🔗 Leggi su Notizie.com

© Notizie.com - Cannabis e fertilità femminile, lo studio conferma che l’uso può influire negativamente sulla salute