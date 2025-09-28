Alla parata militare del 3 settembre a Pechino, Vladimir Putin avrebbe confidato a Xi Jinping la sua convinzione che i progressi della biotecnologia possano portare l’uomo a vivere fino a 150 anni, forse persino all’immortalità. Ma il leader russo, sempre più gonfio in volto, è da tempo oggetto di speculazioni sulla sua salute. Le illazioni non mancano. Massimo D’Alema, come ha raccontato il Corriere, ha riferito di aver visto Putin " molto affaticato, come l’ultimo Berlusconi ", sorretto da due uomini. Già nel 2022 il media indipendente Proekt aveva rivelato che i voli presidenziali trasportavano spesso un oncologo e due otorinolaringoiatri, facendo ipotizzare un tumore alla tiroide, tesi poi rilanciata da Newsweek con l’idea di un’operazione segreta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Cancro, Parkinson, malattie neurologiche: tutti i dubbi sulla salute di Putin