Campioni del mondo sia tra gli uomini che tra le donne | c' era riuscita soltanto l' Urss

Feedpress.me | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Italia è campione del mondo nello stesso anno sia con la nazionale maschile sia con quella femminile. L’unico precedente risale a oltre 60 anni fa e riporta all’Unione Sovietica nel 1960 e prima ancora nel 1952 riuscì a vincere nello stesso anno tutti e due i Mondiali di pallavolo. Sono ben quattro, più della metà, i giocatori azzurri inseriti nel dream team dei Campionati mondiali di Manila. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Immagine generica

In questa notizia si parla di: campioni - mondo

Chelsea 3-0 Paris Saint-Germain-Rapporto, risultato, obiettivi come blues diventano campioni del mondo

I campioni del mondo raggiungono la prima finale di euro dopo aver eliminato Die NationalElf

Chelsea vs PSG – Blues hanno quello che serve per abbattere i campioni europei nella finale della Coppa del Mondo di Club?

campioni mondo sia uominiCampioni del mondo sia tra gli uomini che tra le donne: c'era riuscita soltanto l'Urss - L’Italia è campione del mondo nello stesso anno sia con la nazionale maschile sia con quella femminile. Si legge su msn.com

campioni mondo sia uominiL'Italia del volley e l'impresa che non riusciva da 65 anni: campioni del mondo sia tra le donne sia tra gli uomini - L'Italia è campione del mondo di volley con entrambe le nazionali, femminile e maschile: l'ultimo Paese a riuscirci fu l'Unione sovietica, nel 1960 ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Campioni Mondo Sia Uomini