Campioni del mondo sia tra gli uomini che tra le donne | c' era riuscita soltanto l' Urss

L’Italia è campione del mondo nello stesso anno sia con la nazionale maschile sia con quella femminile. L’unico precedente risale a oltre 60 anni fa e riporta all’Unione Sovietica nel 1960 e prima ancora nel 1952 riuscì a vincere nello stesso anno tutti e due i Mondiali di pallavolo. Sono ben quattro, più della metà, i giocatori azzurri inseriti nel dream team dei Campionati mondiali di Manila. 🔗 Leggi su Feedpress.me

CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! CAMPIONI DEL MONDO! Un sogno che diventa realtà, un tricolore che si alza verso il cielo, un urlo che unisce milioni di voci: l’Italia del volley maschile è sul tetto del mondo! La vittoria di un g - facebook.com Vai su Facebook

CAMPIONI DEL MONDO! L’Italia del volley conquista il secondo titolo Mondiale consecutivo, il quinto totale. Straordinari! Orgoglio azzurro Vai su X

