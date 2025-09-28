campigna sci rimandato di un altro anno

Mancano circa tre mesi all’inizio della stagione turistica invernale e da settimane fioccano richieste da parte degli appassionati sciatori, che chiedono se la piccola ma completa stazione sciistica di Fangacci-Monte Falco riaprirà i battenti. Sindaca Ilaria Marianini, com’è la situazione? "Purtroppo non ho buone notizie. Stiamo lavorando da molti mesi per arrivare a una soluzione progettuale condivisa, che si materializzerà solo con la stagione invernale 2026-27". Perché il ritardo visto che, scartata l’ipotesi della seggiovia, è stato stanziato 1 milione da Regione e Ministero delle Infrastrutture per un nuovo impianto a fune? "In Campigna, oltre a quelle del Comune di Santa Sofia e della Provincia servono le autorizzazioni del Parco nazionale e del Raggruppamento Carabinieri per la Biodiversità di Pratovecchio, che gestiscono il demanio statale e quindi tutta l’area della Foresta Biogenetica". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

