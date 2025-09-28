Campania contributi fino a 10.000 euro per studenti universitari con disabilità gravissima

Contributi fino a 10.000 euro per l’assistenza agli studenti universitari con disabilità gravissima: domande entro il 30 settembre.. La Regione Campania ha pubblicato un avviso pubblico destinato agli studenti universitari con disabilità gravissima, prevedendo contributi economici fino a 10.000 euro per garantire il diritto allo studio attraverso l’assistenza qualificata durante le lezioni. Il bando, che attua il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 455 del 17 luglio 2025, offre un sostegno concreto alle famiglie che spesso affrontano spese elevate per garantire la presenza di figure specializzate accanto ai propri figli durante il percorso accademico. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

