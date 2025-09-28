Campagna di prevenzione ottobre rosa 2025 presentazione con Schillaci e Manfredi

Orazio Schillaci ROMA – Lunedì 29 settembre, alle ore 12, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione della Campagna di prevenzione ottobre rosa 2025. Parteciperanno, fra gli altri, la vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, il ministro per la Salute, Orazio Schillaci, e il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. L’evento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

