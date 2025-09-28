Campagna di prevenzione ottobre rosa 2025 presentazione con Schillaci e Manfredi
Orazio Schillaci ROMA – Lunedì 29 settembre, alle ore 12, presso la Sala della Regina di Montecitorio si svolgerà la presentazione della Campagna di prevenzione ottobre rosa 2025. Parteciperanno, fra gli altri, la vice presidente della Camera dei Deputati, Anna Ascani, il ministro per la Salute, Orazio Schillaci, e il presidente dell’Anci, Gaetano Manfredi. L’evento, come informa una breve nota, viene trasmesso in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
In questa notizia si parla di: campagna - prevenzione
Melanoma, a Salerno sulla spiaggia la campagna di prevenzione
Screening mammografico, quasi 200 donne hanno aderito alla campagna di prevenzione
Salute e prevenzione: al Dam di Torvaianica fa tappa la campagna “Spiagge serene”
La campagna di prevenzione “Ottobre Rosa” di @LILTnazionale, @comuni_anci ed il patrocinio della Camera dei deputati.A disposizione 400 ambulatori per visite gratuite e diagnosi precoce del tumore al seno. @Montecitorio ?https://rainews.it/tgr - X Vai su X
Ecco le date della CAMPAGNA GRATUITA DI PREVENZIONE DELL'ICTUS annunciata nella conferenza di ieri, 24 settembre. Un'iniziativa de Il Sorriso - Vita e Salute @ilsorrisocanegrate con il patrocinio di @comunecanegrate Comune di Canegrate e il soste - facebook.com Vai su Facebook
Messina partecipa attivamente alla campagna “Ottobre Rosa” | INFO e DATE - Anche quest’anno Messina partecipa attivamente alla campagna Ottobre Rosa, promuovendo una serie di iniziative di prevenzione sanitaria, patrocinate dal Comune di Messina in collaborazione con l’ASP M ... Scrive strettoweb.com
Tumore al seno, ottobre si tinge di rosa. Il calendario degli appuntamenti del mese della prevenzione - L'Andos di Rovigo ha messo in moto un'organizzazione importante e capillare per creare un calendario di appuntamenti che coinvolge tutta ... Come scrive ilgazzettino.it