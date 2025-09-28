Camilla Almici si conferma signora del tiro dinamico

Brescia, 28 settembre 2025 – Camilla Almici si è c onfermata campionessa del mondo di tiro dinamico. Una nuova, splendida impresa per l’atleta bresciana che nell’edizione 2025 della competizione iridata, che si è svolta in Sudafrica, ha scritto un’altra pagina vincente della sua carriera e si è confermata l’autentica regina di questo sport. Dopo la due medaglie d’oro conquistate nel 2022 i n Thailandia, la tiratrice azzurra è riuscita a ripetersi ai massimi livelli, salendo sul gradino più alto del podio nella categoria Lady sia nell’individuale che nella gara a squadre (insieme alle compagne Chiara Neviani, Monica Rasi Caldogno e Virginia Sassu). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Camilla Almici si conferma signora del tiro dinamico

In questa notizia si parla di: camilla - almici

Camilla Almici, la campionessa di tiro dinamico si prepara al Campionato del Mondo: “Ho iniziato per caso, volevo condividere qualche momento con mio papà”

Camilla Almici, per l’atleta bresciana titolo italiano con vista sul Mondiale

Tiro dinamico: Camilla Almici si conferma campionessa del mondo Vai su X

BRESCIA DI NUOVO SUL TETTO DEL MONDO! Camilla Almici conquista di nuovo il titolo MONDIALE di tiro dinamico Un’impresa straordinaria che porta la nostra città e l’Italia intera nell’élite di questo sport! Passione, precisione, coraggio: oggi - facebook.com Vai su Facebook

Camilla Almici si conferma signora del tiro dinamico - La portacolori azzurra ha vinto il Campionato del mondo, confermando sia a livello individuale sia nella gara a squadre le due medaglia d'oro conquistate nel 2022 in Thailandia ... Lo riporta msn.com

Tiro dinamico: Camilla Almici si conferma campionessa del mondo - L’atleta di Ghedi in Sudafrica è salita nuovamente sul gradino più alto del podio sia nella prova individuale categoria Lady, sia nella prova a squadre. Da giornaledibrescia.it