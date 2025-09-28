Camilla Almici si conferma signora del tiro dinamico

Brescia, 28 settembre 2025 – Camilla Almici si è c onfermata campionessa del mondo di tiro dinamico. Una nuova, splendida impresa per l’atleta bresciana che nell’edizione 2025 della competizione iridata, che si è svolta in Sudafrica, ha scritto un’altra pagina vincente della sua  carriera e si è confermata l’autentica regina di questo sport. Dopo la due medaglie d’oro conquistate nel 2022 i n Thailandia, la tiratrice azzurra è riuscita a ripetersi ai massimi livelli, salendo sul gradino più alto del podio nella categoria Lady sia nell’individuale che nella gara a squadre (insieme alle compagne Chiara Neviani, Monica Rasi Caldogno e Virginia Sassu). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

