Camila Giorgi pronta per il cinema | una diva che conquista tutti

Camila Giorgi incanta i follower con uno scatto inedito: la posa da diva e la laguna sullo sfondo sono gli ingredienti di uno scatto perfetto. Il fisico da modella e il viso da cinema. Camila Giorgi ha tantissimi assi nella manica e non avrà tempo per girarsi i pollici, adesso che ha detto addio al tennis e cambiato vita. Ha partecipato all'Isola dei famosi e conquistato l'attenzione del pubblico del piccolo schermo, ma non si fermerà certo qui. Lo dimostra il fatto che, nelle scorse settimane, abbia suggellato il suo status di diva vera partecipando al Festival del cinema di Venezia.

