Cambiaso premiato con un 6,5 per Juve Atalanta ma secondo i giornali resta sempre una sensazione sull’esterno… Di cosa si tratta

Cambiaso giudicato con un 6,5 per Juve Atalanta, ma secondo La Gazzetta dello Sport rimane sempre una sensazione sull’esterno. La pagella. Una prestazione a due facce. La partita di Andrea Cambiaso contro l’ Atalanta è l’emblema di una Juventus generosa ma poco cinica. La Gazzetta dello Sport ha premiato con un 6.5 l’esterno bianconero, promuovendone l’impegno ma sottolineandone la scarsa incisività negli ultimi metri. «Tagli e movimenti scombussolano i piani di Juric e c’è molto di suo nel buon inizio della Juve. Però resta sempre la sensazione che stringi stringi, in mano resti poco del suo lavoro». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
