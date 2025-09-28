Cambiaso premiato con un 6,5 per Juve Atalanta ma secondo i giornali resta sempre una sensazione sull’esterno… Di cosa si tratta

Juventusnews24.com | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cambiaso giudicato con un 6,5 per Juve Atalanta, ma secondo La Gazzetta dello Sport rimane sempre una sensazione sullesterno. La pagella. Una prestazione a due facce. La partita di Andrea Cambiaso contro l’ Atalanta è l’emblema di una Juventus generosa ma poco cinica. La Gazzetta dello Sport ha premiato con un 6.5 l’esterno bianconero, promuovendone l’impegno ma sottolineandone la scarsa incisività negli ultimi metri. «Tagli e movimenti scombussolano i piani di Juric e c’è molto di suo nel buon inizio della Juve. Però resta sempre la sensazione che stringi stringi, in mano resti poco del suo lavoro». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

cambiaso premiato con un 65 per juve atalanta ma secondo i giornali resta sempre una sensazione sull8217esterno8230 di cosa si tratta

© Juventusnews24.com - Cambiaso premiato con un 6,5 per Juve Atalanta, ma secondo i giornali resta sempre una sensazione sull’esterno… Di cosa si tratta

In questa notizia si parla di: cambiaso - premiato

Cambiaso, il rosso costa caro alla Juve: la decisione del Giudice Sportivo per l'Inter - Dopo la fine della prima giornata di Serie A, sono arrivati i provvedimenti ufficiali decisi dal Giudice Sportivo. Si legge su tuttosport.com

Cambiaso squalificato dal giudice sportivo: salterà il big match contro l’Inter - L’esterno azzurro della Juventus è stato espulso contro il Parma nella prima giornata di Serie A per una manata ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Cambiaso Premiato 65 Juve