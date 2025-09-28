Cambiaso giudicato con un 6,5 per Juve Atalanta, ma secondo La Gazzetta dello Sport rimane sempre una sensazione sull’esterno. La pagella. Una prestazione a due facce. La partita di Andrea Cambiaso contro l’ Atalanta è l’emblema di una Juventus generosa ma poco cinica. La Gazzetta dello Sport ha premiato con un 6.5 l’esterno bianconero, promuovendone l’impegno ma sottolineandone la scarsa incisività negli ultimi metri. «Tagli e movimenti scombussolano i piani di Juric e c’è molto di suo nel buon inizio della Juve. Però resta sempre la sensazione che stringi stringi, in mano resti poco del suo lavoro». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Cambiaso premiato con un 6,5 per Juve Atalanta, ma secondo i giornali resta sempre una sensazione sull’esterno… Di cosa si tratta