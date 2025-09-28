Cambiamenti in Mediaset | novità e sorprese nella nuova stagione di Amici

Jumptheshark.it | 28 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Riorganizzazione del palinsesto pomeridiano di Canale 5: le principali novità. Nel tentativo di rafforzare la propria posizione nel panorama televisivo e di rispondere efficacemente alla concorrenza, Mediaset ha annunciato una significativa revisione della programmazione pomeridiana su Canale 5. A partire dal 28 settembre, il palinsesto subirà importanti modifiche che coinvolgono due tra i programmi più seguiti: “Amici” e “Grande Fratello”. Questo intervento mira a ottimizzare gli ascolti, mantenendo alta l’attenzione del pubblico attraverso un nuovo assetto strategico. Nuova collocazione oraria dei programmi di punta. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

cambiamenti in mediaset novit224 e sorprese nella nuova stagione di amici

© Jumptheshark.it - Cambiamenti in Mediaset: novità e sorprese nella nuova stagione di Amici

In questa notizia si parla di: cambiamenti - mediaset

Palinsesti Mediaset 2023: cambiamenti a Pomeriggio 5 e l’addio di Ilary Blasi

Novità turca di Canale 5: cambiamenti in arrivo per Mediaset

Zona bianca si ferma per giuseppe brindisi, cambiamenti a mediaset

Cerca Video su questo argomento: Cambiamenti Mediaset Novit224 Sorprese