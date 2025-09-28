Camarda salva il Lecce al 90’ | Bologna beffato finisce 2-2 al Via del Mare

Primo gol in Serie A per il baby talento giallorosso, che di testa regala un punto ai salentini. Per Italiano altro stop lontano dal Dall’Ara. Il Bologna di Vincenzo Italiano non sfata il tabù trasferta e si fa rimontare al Via del Mare dal Lecce di Eusebio Di Francesco. Dopo il vantaggio iniziale di Lassana Coulibaly, i rossoblù reagiscono e ribaltano il punteggio con Orsolini e Odgaard. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. 🔗 Leggi su Sportface.it