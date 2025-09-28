Camarda salva Di Francesco allo scadere e segna il primo gol in Serie A | col Bologna è 2-2
Aperitivo insieme a salentini ed emiliani: calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale In attesa del big match Milan-Napoli, la quinta giornata di Serie A prevede alle 18 il fischio d’inizio di Lecce-Bologna. Una sfida che, alla luce dei risultati sin qui ottenuti in campionato, è già di vitale importanza per i padroni di casa, reduci da quattro sconfitte consecutive, Coppa Italia compresa. DIRETTA Serie A, Lecce-Bologna: segui la cronaca LIVE (ANSA FOTO) – calciomercato.it A scatenare i primi campanelli d’allarme tra i tifosi giallorossi è stata soprattutto la disfatta interna contro il Cagliari in quello che era, a tutti gli effetti, uno scontro diretto per la salvezza. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
I giornali bocciano Francesco #Camarda dopo #MilanLecce di Coppa Italia. Di Francesco, invece lo difende. E voi? Queste le sue pagelle: GAZZETTA: 5 Con il Lecce in dieci è da solo contro la difesa rossonera e non vede palla. Provoca il giallo di Ricci senz
Camarda, botta alla testa in Lecce-Milan. Di Francesco: "Non ricordava l'episodio" - Eusebio Di Francesco spiega la sostituzione di Camarda, uscito dopo il primo tempo: “Aveva preso una botta alla testa e non si ricordava quello che era accaduto. Segnala sport.sky.it
Francesco Camarda, botta alla testa in Lecce-Milan: «Non ricordava nulla». Controlli in ospedale - Paura per Francesco Camarda, attaccante del Lecce e di proprietà del Milan, che è stato costretto ad alcuni controlli in ospedale dopo la partita persa dai giallorossi contro la squadra di Allegri. Scrive ilmessaggero.it