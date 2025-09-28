Camarda il primo gol in A cancella le critiche Poi quella dedica | Avevo fatto una promessa

Il classe 2008 ha trovato la sua prima rete in campionato in pieno recupero nella sfida contro il Bologna. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Camarda, il primo gol in A cancella le critiche. Poi quella dedica: "Avevo fatto una promessa..."

Lecce-Bologna 2-2 grazie al primo gol in serie A di Camarda nel recupero Calcio serie A

#CAMARDA PAREGGIA ALLO SCADERE! Primo squillo in #SerieA per il baby talento del #Lecce, cresciuto nel #Milan, che all'ultimo secondo trova il pareggio per i salentini contro la squadra di Italiano #LecceBologna - X Vai su X

Camarda segna il suo primo gol in Serie A a 17 anni: salva il Lecce col Bologna a tempo scaduto - 2 al 94' che evita ai salentini la quarta sconfitta in cinque gare: è il suo primo gol in Serie A ... Scrive fanpage.it

Camarda: "Il gol lo dedico a Florenzi, glielo avevo promesso. Spero sia il primo di tanti" - Un provvidenziale Francesco Camarda ha regalato il pareggio al Lecce contro il Bologna sull'ultimo pallone della partita, terminata 2- Come scrive milannews.it