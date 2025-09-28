Camarda gol! Il baby-talento fa esplodere Lecce in pieno recupero Bologna pari beffa

Coulibaly porta avanti i pugliesi, Orsolini e Odgaard la ribaltano ma all'ultimo spunta la testa del classe 2008 in prestito dal Milan. Tre legni dei padroni di casa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Camarda gol! Il baby-talento fa esplodere Lecce in pieno recupero. Bologna, pari beffa

In questa notizia si parla di: camarda - baby

Camarda da sogno all’esordio con il Lecce: tripletta da urlo per il baby fenomeno

Lecce, il campionato della storia comincia dal Genoa. Oggi al Ferraris Di Francesco si affida al baby Camarda

Camarda torna a casa questa sera In questi primi tempi al Lecce il baby talento di proprietà del Milan ha faticato parecchio Leggete di più nel link nei commenti - facebook.com Vai su Facebook

Lecce, baby Camarda lancia i primi segnali - Nella prima amichevole disputata dal Lecce nel ritiro di Bressanone, vinta per 11- Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Camarda e i suoi fratellini. Non solo il baby bomber. Occhio pure a Sia e Ossola - La ’’cantera’’ del Vismara non è mai stata così ricca di talenti da far sbocciare . Da ilgiorno.it